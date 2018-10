Tunnel di Termoli, consiglio regionale monotematico mercoledì 17 ottobre

Il Presidente Salvatore Micone ha disposto il differimento a mercoledì 17 ottobre, con inizio fissato per le ore 10:00, della seduta monotematica del Consiglio regionale già convocata per venerdì 12 ottobre. La seduta del prossimo 17 ottobre avrà egualmente iscritto all’ordine del giorno un solo argomento: “variante al PRG del Comune di Termoli, propedeutica alla realizzazione di un “sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile” comprendente un “tunnel di raccordo stradale tra il porto e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce”(Deliberazione del Consiglio comunale di Termoli n. 29 del 27 luglio 2018)”.