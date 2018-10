Campobasso ex Gil, giovedì di scena il Don Giovanni di Mozart

Giovedì 11 Ottobre 2018, alle ore 18, presso l'auditorium dell'ex GIL di Campobasso sarà messa in scena l'opera lirica "Don Giovanni" di W.A. Mozart. L'Opificio Culturale, con il patrocinio del Comune di Oratino e con l'Associazione Arturo Giovannitti del comune molisano, riproporrà in versione originale l'opera mozartiana già andata in scena con grande successo di pubblico e critica nelle serate del 6 e 7 ottobre presso l' Auditorium L. Altobello del Comune di Oratino. L'Opera Studio è nata da un'idea della regista Francesca Salvatori e del baritono Nicola Ziccardi, interprete principale che tanto successo sta riscuotendo a livello internazionale. Il progetto è autofinanziato e coinvolge giovani talenti provenienti da tutto il mondo. L'orchestra è diretta dal Maestro Daniele Terzano, al pianoforte il Maestro Giusi Fatica ed il coro, quello dell'Unimol, è diretto dal Maestro Gennaro Continillo.