Nuovi disagi nell'area del sisma di agosto: sospesa la raccolta della plastica

Nuovo disagio per i comuni del Basso Biferno, colpiti dal sisma del 14 e 16 agosto di quest'anno. Come se non mancassero i disagi con l'arrivo dell'inverno alle porte ora si ci mette anche il cattivo funzionamento della raccolta differenziata. Infatti domani mercoledì 10 ottobre è stato sospeso il servizio di raccolta "porta a porta" per i comuni del nuovo cratere sismico ma non solo. Infatti il provvedimento riguarda Campomarino, Portocannone, Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Ururi, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Larino. La causa del disservizio è da ricercare nel blocco del ritiro presso il centro di smaltimento dell’Unione dei Comuni.

Lo ha comunicato Barbara D’Amico, responsabile dell’area tecnica dell’Unione dei comuni. “Il servizio deve essere temporaneamente sospeso per cause imputabili al mancato ritiro della materia depositato presso la piattaforma CC West Molise srl da parte del CSS di riferimento assegnato al bacino di questa Unione dal Consorzio Corepla”. Nella comuncazione è specificato che l'ente ha “intimato e diffidato il Consorzio Corepla a risolvere l’incresciosa vicenda declinando ogni responsabilità civile e penale” e “ riservandosi di procedere a interessare della vicenda le competenti autorità”.

Da alcuni comuni si è già saputo che il servizio è sospeso a tempo indeterminato fino a quando la problematica non sarà risolta. Si tratterà di un problema non di poco conto che potrebbe provocare grave inquinamento ambientale qualora non venga risolto a breve termine.