Viabilità Altomolisana, i dettagli della delibera di Giunta regionale: 1.150.000 euro per gli interventi sulle strade alternative al Sente

In una comunicazione il presidente della Regione Donato Toma aveva annunciato che, insieme alla sua Giunta, aveva deciso di assegnare fondi per la viabilità che collega l'Altomolise con l'Alto Vastese. Le misure finanziarie da impegnare, che vedranno come soggetto attuatore la provincia di Isernia, sono un totale di 1.150.000 euro. Divise in questo modo: S.P. 86/dir. “Agnone” da secolare a ponte Sente prov. CH (compreso studio e progettazione) euro 350.000,00; - S.P. n. 86 “Istonia” dalla SS 17 al conf. prov. CH (Belmonte del Sannio) euro 800.000,00.

La decisione, protocollata dall'ufficio tecnico della Regione Molise, è stata presa all'unanimità dal presidente Donato Toma e dagli assessori Vincenzo Cotugno, Vincenzo Niro, Roberto Di Baggio, Luigi Mazzuto e Nicola Cavaliere tutti presenti durante la riunione del 3 ottobre, data in cui è stata assunta la decisione.

Vediamo nei dettagli di cosa si tratta. La delibera prevede infatti:

1. di prendere atto della nota del Direttore del I Dipartimento prot. n. 124901/2018 del 2 ottobre 2018, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui, nel richiamare la nota dell’Assessore ai Lavori Pubblici prot. n. 122243/2018 del 26 settembre 2018 relativa alle criticità che interessano la viabilità dell’Alto Molise, riferita, in particolare, ai viadotti “Sente” e “Verrino” e l’allegata relazione tecnica del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici a firma del Direttore del IV Dipartimento di ridefinizione del Programma degli interventi di viabilità provinciale dell’Area Altissimo Molise, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 48 dell’8 febbraio 2018, stante l’urgenza di intervenire per dare soluzione alla situazione di criticità determinata dalla chiusura del viadotto “Sente” in data 18 settembre 2018 e nelle more della ridefinizione del Programma degli interventi dell’Area “Altissimo Molise” con la Provincia di Isernia e con i Sindaci dei Comuni sulla base delle effettive priorità, ha chiesto al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, su indicazione del Presidente della Regione, di predisporre la proposta di atto deliberativo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, di revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 48/2018 e di attivazione, nell’ambito dell’Azione Viabilità minore del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, dei seguenti interventi con soggetto attuatore la Provincia di Isernia: - S.P. 86/dir. “Agnone” da secolare a ponte Sente prov. CH (compreso studio e progettazione) euro 350.000,00; - S.P. n. 86 “Istonia” dalla SS 17 al conf. prov. CH (Belmonte del Sannio) euro 800.000,00;

2. di prendere atto, altresì, delle motivazioni riportate nella stessa nota del Direttore del I Dipartimento prot. n. 124901/2018;

3. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 48 dell’8 febbraio 2018 con cui è stato definito ed approvato, nell’ambito dell’Azione “Viabilità minore” della Linea di intervento “Viabilità” - Area tematica “Infrastrutture” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise, il quinto Programma degli interventi di viabilità provinciale dell’Area Altissimo Molise, per l’importo di euro 2.580.000,00 a carico delle risorse del FSC 2014-2020;

4. di attivare, nell’ambito dell’Azione “Viabilità minore” della Linea di intervento “Viabilità” - Area tematica “Infrastrutture” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise, i seguenti interventi per l’importo complessivo di euro 1.150.000,00 a carico delle risorse del FSC 2014-2020: - S.P. 86/dir. “Agnone” da secolare a ponte Sente prov. CH (compreso studio e progettazione) dell’importo di euro 350.000,00; - S.P. n. 86 “Istonia” dalla SS 17 al conf. prov. CH (Belmonte del Sannio) dell’importo di euro 800.000,00;

5. di rinviare a successivo atto la ridefinizione del Programma degli interventi dell’Area “Altissimo Molise” previa verifica delle effettive priorità con la Provincia di Isernia e con i Sindaci dei Comuni DGR N. 453 DEL 03-10-2018 2/9 dell’area;

6. di incaricare il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della notifica del presente atto al Responsabile dell’Azione del Patto, che, ai fini dell’attuazione degli interventi, opererà in raccordo con il rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo sviluppo della Regione Molise e con il Responsabile Unico dell'attuazione dello stesso, all’Organismo di Certificazione delle risorse FSC 2014-2020 e al Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza;

7. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

Per visualizzare l'intera delibera di Giunta con il relativo procedimento istruttorio cliccare qui