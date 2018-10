L'Europa dei cittadini, dieci proposte per le aree interne

Un’agenda per le “aree interne”, capace di sviluppare e rafforzare le strategie d’intervento nei territori dell’Europa che più ne hanno bisogno.



Se ne discuterà venerdì prossimo 12 ottobre nel Circolo del Tennis di Campobasso, nell’ambito del Seminario “L’Europa dei cittadini. 10 proposte sulle aree interne”, organizzato nell’ambito del progetto ANCI “Uno strumento operativo per il rafforzamento della Governance multilivello: il supporto alle autonomie territoriali italiane nella fase di formazione e attuazione delle politiche europee” finanziato dal Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Fondo FESR-FSE –Asse 2 – OS 2.1 – Azione 2.1.1.



All'evento di carattere istituzionale, promosso da Anci in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, parteciperanno importanti esponenti politici europei e nazionali, che si confronteranno sulle dieci proposte dell’Anci, presentate da Micaela Fanelli, (Consigliere regionale del Molise e membro del Comitato delle regioni di Bruxelles) e dagli altri esponenti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, tendenti ad intensificare gli interventi comunitari e nazionali per il riequilibrio territoriale fra “poli urbani” e le “aree interne”, che si caratterizzano per la loro collocazione periferica eo ultra-periferica rispetto alle grandi città, per alti e crescenti tassi di spopolamento, per le difficoltà di acceso ai servizi di base e per scarse opportunità di occupazione e reddito.



L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Regione Molise Donato Toma, del Presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone, del Sindaco di Campobasso Antonio Battista e del Presidente dell’Anci Molise Pompilio Sciulli.



A seguire, sono attesi gli interventi di Alessandra Bonfanti, responsabile Piccola Grande ItaliaLegambiente; Matteo Bianchi, deputato della Lega, membro del Comitato delle Regioni e delegato Anci per le Aree interne; Enrico Borghi, deputato del Partito Democratico; Massimo Castelli, Coordinatore Piccoli Comuni Anci; Andrea Cozzolino, europarlamentare Pd e Vice Presidente della Commissione Sviluppo regionale del Parlamento Europeo; Camillo D’Alessandro, deputato del Partito Democratico; Antonio Federico, deputato del Movimento 5 Stelle; Davide Marino, Centro Aria Università del Molise; Francesco Monaco, responsabile Anci Area Mezzogiorno e Politiche per la coesione territoriale; Filippo Tantillo, Comitato Nazionale Aree Interne.



I lavori, coordinati dal Direttore della rivista il Bene Comune Antonio Ruggeri e dal Responsabile Comunicazione Anci Danilo Moriero, inizieranno alle ore 9.00, presso il Circolo del Tennis di Campobasso.