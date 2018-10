Violenza di genere, la IV commissione da parere positivo alla modifica della legge del 2013

La IV Commissione consiliare, Servizi sociali, presieduta dal suo Presidente Quintino Pallante ha dato parere positivo al testo coordinato, presentato dalla relatrice del provvedimento Consigliera Paola Matteo, delle due proposte di legge presentate, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dai Consiglieri Matteo, Calenda, Romagnuolo A., Scarabeo, Micone, Di Lucente, D’Egidio, Romagnuolo N.E., Cefaratti, Tedeschi, Scuncio e Pallante, concernenti “modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 13 del 2013-“misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere””.

Il parere è stato espresso a maggioranza con il voto contrario della Consigliera Manzo e quello di astensione del Consigliere De Chirico.

Il Presidente Pallante ha quindi provveduto a nominare, a norma di Regolamento consiliare, il Consigliere Cefaratti relatore in Commissione della proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Romagnuolo A., Calenda, Micone, Tedeschi, Cefaratti, Romagnuolo N.E, Scuncio, Pallante e Scarabeo avente ad oggetto: “legge quadro contro ogni forma di discriminazione per l’affermazione dell’uguaglianza”.

Per la PdL di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Di Lucente, Cefaratti, Calenda, Micone, Matteo, Pallante, Scuncio, Facciolla, Fanelli, Tedeschi, Romagnuolo N.E., D’Egidio e Romagnuolo A., riguardante l’ “istituzione del Parco Archeologico Storico Nazionale del sito di San Vincenzo al Volturno”, invece, relazionerà in Commissione lo stesso Presidente Pallante.