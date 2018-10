La Garante dei diritti della persona Leontina Lanciano: sempre al fianco della Commissione parità e pari opportunità

“Con le nomine alla Commissione per la Parità e le Pari Opportunità della Regione Molise si aggiunge un altro tassello nella composizione degli organi regionali di Garanzia dei diritti delle persone, delle donne nel caso specifico.

“Sono quattordici, tutte donne. Sarà un piacere condividere con loro un percorso di grande impegno sociale e civile, affinché si possa svolgere tutti insieme i nostri importanti ruoli in maniera proficua, non solo per le competenze proprie della Commissione di riferimento, ma anche per il necessario lavoro di concertazione e raccordo con le istituzioni e gli organismi interessati.

“Ritengo che il coinvolgimento di tutte le forze in campo sia decisivo per lavorare concretamente in un ambito complesso e delicato come quello degli organi con funzioni di Garanzia delle fasce di popolazione più deboli e a rischio. Perciò, assicuro alla Commissione la massima collaborazione mia e dell’ufficio che ho l’onore di dirigere. Lavorando insieme sarà possibile facilitare la buona riuscita delle numerose iniziatiche che, da una parte e dall’altra, metteremo in campo.

“Auguri di buon lavoro a tutte: l’Ufficio del Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise sarà per voi sempre un luogo di riferimento e una costante occasione di confronto”.

La Garante regionale dei Diritti della Persona

(Dott.ssa Leontina Lanciano)