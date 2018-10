Venafr: Aggredisce i Carabinieri durante il controllo: in manette un sorvegliato speciale, sorpreso di notte fuori dal proprio domicilio.

A Venafro, un pregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per minaccia, resistenza, lesioni a P.U. e violazione alle prescrizioni impostegli. Il giovane, è stato sorpreso dai militari nel corso della notte, fuori dal proprio domicilio ed in altro comune, aggirarsi nei pressi di alcuni bar, così violando le prescrizioni dettate dalla misura in atto. L’uomo, dapprima ha cercato di eludere il controllo da parte dei Carabinieri, ma non riuscendovi, ha inveitoverbalmente contro di loro e successivamente li ha aggreditie colpiti con calci e pugni, procurando loro lesioni.Prontamente immobilizzato,con particolare difficoltà da parte dei militari operanti,anche perché era in condizioni psicofisiche alterate, veniva tratto in arresto e successivamente condotto in caserma, dove al termine delle formalità di rito, veniva trasferito presso la casa circondariale di Isernia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.