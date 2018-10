Tavenna, sabato il 75esimo anniversario della strage nazifascista

Sabato 13 ottobre 2018, nella ricorrenza del 75° anniversario della strage nazifascista di Tavenna, si svolgerà una cerimonia commemorativa. Alle ore 15.15 ci sarà il concentramento presso l’edificio scolastico di Via Roma a Tavenna per arrivare alle 15.30 in località Fonte Canaparo, luogo in cui avvenne la fucilazione dei Carabinieri Vincenzo Simone e Giovanni Iuliano e del civile Giuseppe Di Lena. I tre ostaggi furono fucilati a seguito del ferimento di un soldato tedesco da parte di un falegname del luogo, accorso per difendere un vicino di casa.

Giuseppe Di Lena era un contadino di Tavenna, Vincenzo Simone era un carabiniere di Colletorto. Il carabiniere 18enne Giovanni Iuliano fu ferito gravemente ma riuscì a salvarsi perché i tedeschi erano convinti di averlo ucciso.

Il rilievo dei fatti ci induce a recuperare sul piano storico, culturale e sociale la conoscenza di un episodio tragico avvenuto nel nostro territorio per non smarrire la memoria di chi si è sacrificato per lealtà e senso del dovere.

Sarà una cerimonia commemorativa molto sobria alla presenza del Sindaco di Tavenna, Simone Spadanuda, del Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Carlo Cerrina, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Tenente Colonello Marco Bianchi, dei Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri di Colletorto e di Tavenna, del Presidente dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo di Termoli, V.Brig. Nicola Luberto, del Prof. Luigi Pizzuto dell'Associazione “Idea verde” di Colletorto che ha avuto il merito di pubblicare più notizie su questa strage dimenticata, e di una delegazione dell’Anpi Molise.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro in ricordo del sacrificio dei caduti si terranno brevi interventi commemorativi tesi a trasmettere alle nuove generazioni la testimonianza coraggiosa di molisani che si batterono per la libertà nel rispetto del dovere e a tutela di civili inermi.

Il Vice-Presidente Anpi Molise

Michele Petraroia