Bocconi ed esche avvelenate, domani mattina il punto dei carabinieri

Domani mattina 11.10.2018, alle ore 11,00, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, si terrà una conferenza stampa sul tema dei bocconi avvelenati che ignoti, nei giorni scorsi, hanno collocato in alcuni comuni della provincia, provocando la morte di cani e gatti, per i cui eventi l’Arma dei Carabinieri sta conducendo le relative indagini.

La problematica sarà approfondita con l’intervento del dott. Addolorato Ruberto, dirigente dell’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, che illustreràsotto il profilo medico scientifico le varie casistiche del fenomeno anche alla luce delle indagini di laboratorio svolte sulle esche rinvenute.