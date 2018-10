Bepicolombo, l'ingegnere agnonese Litterio mostra le prime foto della preparazione del lancio del satellite

L'ingegnere Antonio Litterio di Agnone, dopo essere vissuto in Antartide per un anno per motivi di ricerca , nel mese di luglio 2018 ci ha raccontato la sua missione in Guyana francese per la preparazione del lancio di Bepicolombo satellite scientifico verso il pianeta Mercurio. Bepicolombo sarà in orbita il 18 ottobre 2018, alle ore 4.00, ora italiana(guardal'intervista) https://www.facebook.com/altomolise/videos/234056550601573/

Mancano solo otto giorni per il lancio del satellite e dal suo profilo fb, l'ingegnere Litterio, ci mostra le foto delle fasi di preparazione del lancio

-La prima foto copertina mostra il rasferimento di Ariane 5 dal Bâtiment d'Intégration des Lanceurs (BIL) al Bâtiment d'Assemblage Final (BAF) e nella foto della galleria fotografica il Trasferimento della CCU Payload Container con dentro Bepicolombo verso il BAF.

Grazie a Antonio Litterio per condividere con noi questa straordinaria esperienza