Elezioni provinciali Campobasso, ecco le tre liste per la competizione di secondo livello: non partecipano i 5 stelle

Si rinnova il consiglio provinciale di Campobasso. Le elezioni sono fissate per il 31 ottobre di quest'anno e andranno a rinnovare un organismo eletto il 31 agosto 2016. Dieci i consiglieri che dovranno essere eletti seguiti dal presidente. Oggi a pochi minuti dalla scadenza sono state presentate tre liste. Non saranno i cittadini a votare, bensì 969 amministratori dei comuni ricadenti nel territorio provinciale. Una elezione di secondo livello alla quale, come è avvenuto due anni fa non partecipa il Movimento Cinque Stelle. Sembra quindi di vivere in una sorta di anni 90 quando ancora i pentastellati non nascevano. Due le liste di centrodestra e una di centrosinistra. Ecco i nomi tutti noti

Per il centrodestra presentate due liste. La prima è quella che vede uniti Forza Italia, Lega, Udc, Ppi e Orgoglio Molise.

INSIEME IN PROVINCIA

Alessandro Amoroso

Marialaura Cancellario

Orazio Civetta

Simona Contucci

Angelo Del Gesso

Michele Marone

Vincenzo Mucci

Alessandro Pascale

Mariacristina Spina

Patrizia Testa

La seconda lista di centrodestra è stata presentata da Iorio per il Molise, Fratelli d’Italia e l’ex presidente della Provincia Rosario De Matteis.

PROVINCIA AMICA

Boccamazzo Sara

Di Zanna Paolo

Gissi Matteo

Lombardi Antonio

Perretta Enrico

Valente Simona

Vizzarri Graziella

Albanese Dorothy

Battista Tony

Il centrosinistra sceglie di presentare un’unica lista.

CIVES PROVINCIA DEMOCRATICA

Giovanna Viola

Giuseppe D’Elia

Antonio Giuditta

Vincenzo Sabella

Gigino D’Angelo

Federica De Rensis

Giuseppe Aristotile

Giulio Pontico

Giulia Intrevado

Erika Camposarcone