Corecom Molise, il nuovo organo si presenta martedì alla stampa

Dopo le numerose poleniche che hanno investito le nomine al Corecom, il Presidente Fabio Talucci e i componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise(Co.Re.Com) terranno una conferenza stampa martedi 16 ottobre alle ore 16:00, presso la sede del Consiglio Regionale di Via IV Novembre. Sarà l’occasione per presentare le prime iniziative e delineare gli obiettivi strategici del nuovo Comitato all’indomani del suo insediamento.