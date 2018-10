Capracotta, domenica 14 ottobreappuntamento per la festa del Vento

Si terrà domenica 14 ottobre, al parco eolico di Monteforte, la festa del vento, organizzata dal Comune e dalla Pro-Loco con il supporto di Engie, la società che gestisce il parco eolico.

Si inizia con il raduno alle 9.30 per proseguire con il volo degli aquiloni e con la possibilità di provare l’ebrezza di un volo in parapendio, grazie alla collaborazione dell’Aero Club “I Picchi”. Dopo il buffet, nel pomeriggio spazio alla gare di centro col parapendio.

L’appuntamento, fissato in un primo momento per domenica scorsa, 7 ottobre, era stato rinviato causa maltempo.

Spazio dunque al divertimento ma anche alla riflessione. «E’ la prima volta che organizziamo una manifestazione del genere – dice il sindaco Paglione – un evento che nasce all’insegna del divertimento per i bambini, ma che vuole essere anche un messaggio a favore dell’ecosostenibilità del nostro territorio. Il parco eolico – continua il sindaco Paglione – testimonia, infatti, di come la volontà e la caparbietà possano aiutarci a trasformare gli svantaggi e i vincoli in occasioni di sviluppo. Il vento infatti – conclude Paglione - è sempre stato nostro nemico, da alcuni anche grazie al parco eolico stiamo cercando di trarne vantaggi per la nostra comunità. L’invito, dunque, è a venire a Capracotta domenica prossima, dove i prati di Monte Forte faranno da sfondo a questa prima Festa del Vento».