Domenica apre la caccia al cinghiale, Cavaliere: "Raccomando prudenza e rispetto delle regole"

In occasione dell'apertura della caccia al cinghiale, prevista domenica 14 ottobre, invito i cacciatori alla massima prudenza e al pieno rispetto delle regole. La priorità è garantire la sicurezza e l'incolumità propria e degli altri.

E' importante osservare in maniera letterale le norme vigenti, come ad esempio il rispetto dei divieti e l'obbligo di indossare sempre capi di abbigliamento idonei e ad alta visibilità (quest'ultima raccomandazione estesa anche a cercatori di funghi, tartufi etc).

Ricordo poi che è importante trascrivere sempre sul carniere il numero dei capi abbattuti, in modo da consentire all'amministrazione regionale di rilevare i dati e di trasmetterli a sua volta al ministero. Solo così si può ottenere un attento monitoraggio del territorio e acquisire tutti gli elementi utili a una stesura efficace dei prossimi calendari venatori.

Senza dimenticare infine il rispetto della normativa in materia di salute pubblica, per quanto concerne lo smaltimento e l'obbligo di esame trichinoscopico.

In bocca a lupo a tutti i cacciatori molisani.

L'assessore regionale Nicola Cavaliere