Carabinieri Isernia, ecco le visite alle stazioni del Generale Cerrina

Nella giornata di oggi, il Generale di Brigata Carlo Cerrina, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise ha visitato il Comando Provinciale di Isernia. Ad attenderlo il Comandante Provinciale Ten. Col. Gennaro Ventriglia. L’alto Ufficiale ha incontrato i Comandanti delle 3 Compagnie e delle 22 Stazioni nonché una folta rappresentanza del personale dipendente. Successivamente il Generale Cerrina ha salutato le massime Autorità Provinciali.

Sempre in mattinata il Generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari Carabinieri, accompagnato dal Generale di Brigata Giampiero Costantini, Comandante della Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise, è giunto in provincia per visitare il Comando Gruppo Carabinieri Forestale ed il Reparto Carabinieri per la Biodiversità ed al termine si è recato presso questo Comando, per porgere il suo saluto ai Carabinieri del Comando Provinciale.

Il Generale Cerrina ha 55 anni ed è nato a Pieve di Cadore (BL). Ha iniziato la carriera militare nel 1979 frequentando la Scuola Militare Nunziatella di Napoli per poi proseguire gli studi presso l’Accademia Militare di Modena. Promosso al grado di Capitano ha retto il Comando della Compagnia di Giarre e successivamente ha prestato servizio presso il Centro Operativo della DIA di Catania.

Nel grado Colonnello ha retto il Comando del Provinciale di Parma e ricoperto prestigiosi incarichi presso lo Stato Maggiore dell’Arma a Roma. Promosso Generale di Brigata ha Comandato la 1^ Brigata Mobile dell’Arma per due anni e successivamente è stato assegnato all’attuale incarico.