Palata, perde il controllo della propria auto, 19enne in prognosi riservata

Si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso il 19enne che questa notte all'una ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato all'altezza del bivio di Palata (Campobasso) sulla strada provinciale per Montecilfone. Il giovane era al volante di una autovettura e stava rientrando a casa: per cause in corso di accertamento il mezzo che guidava si è ribaltato. Sul posto il 118 Molise, i Vigili del fuoco di Termoli ed i Carabinieri. I medici si sono subito resi conto della gravità delle condizioni del diciannovenne trasferendolo al nosocomio di Campobasso. La prognosi resta riservata.