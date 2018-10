RipuliAmo Campobasso, oggi sulla Collina Monforte i portavoce comunali del Movimento Cinque Stelle

L'iniziativa la ha pubblicizzata il portavoce in Comune, Simone Cretella. Si chiama #RipuliAmo Campobasso ed è la giornata di mobilitazione organizzata dal M5s di Campobasso che vuole così "denunciare lo stato di abbandono in cui versa la collina Monforte". Si parte domenica 14 ottobre alle 9.30 da piazzale Palatucci, nei pressi della Questura, per arrivare sul viale del Castello.

"La manifestazione - spiega il consigliere comunale Simone Cretella - ricade nell'ambito delle iniziative #Plasticfree a cui tanti gruppi locali del M5s hanno aderito raccogliendo l'invito del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Nelle scorse settimane - ricorda - abbiamo denunciato l'incredibile situazione di degrado in cui versa la collina Monforte, uno dei simboli della città, diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, per buona parte ricoperta da ogni sorta di rifiuto".