Fenomeno randagismo, a Petacciato Comitato Articolo 21, Pro Loco e Oipa informano

Il randagismo è un problema che attanaglia tutti i territori del Molise. Uno di questi è quello di Petacciato, dove cani e gatti soprattutto, conosciuti come animali di affezione, restano per strada senza qualcuno che possa prendersi cura di loro. Come combattere questo fenomeno? Soprattutto facendo informazione per strada.

E' quello che ha fatto, questa mattina, il Comitato Articolo 21 in collaborazione con la Pro Loco Petacciato e l' Oipa, banchetto informativo per la prevenzione del randagismo. In piazza erano presenti persone di tutte e tre le associazioni con l'unico scopo di informare i cittadini su come poter prendere a casa propria uno degli "orfani a quattro zampe" che vagano per le vie del paese. I banchetti continuano per tutta la giornata.