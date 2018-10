Isernia: i Carabinieri denunciano un giovane per spaccio di cobret

Nel corso della nottata i Carabinieri delNucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto al controllo di un giovane del posto, che si aggirava a piedi con fare sospetto in questo centro.Il giovane veniva immediatamente attenzionato dai militari che lo seguivano sino a quando non si incontrava con un altro giovane al quale gli avrebbe dovuto cede della sostanza stupefacente che aveva con sé. L’interessato veniva pertanto fermato e sottoposto a perquisizione personale che veniva estesa alproprio domicilio. All’esito dell’attività venivano rinvenuti due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cobret, conosciuta anche come “droga dei disperati”, sostanza ottenuta dagli scarti dell’eroina e dalla lavorazione dell’oppio che, secondo gli esperti, ha un potente effetto tossico ed è più pericolosa dell’eroina stessa, con effetti simili al morso del cobra, da cui deriva il nome.Le dosi rinvenute sono state sottoposte a sequestro mentre ilgiovaneè statodenunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.