Venafro, conducente di auto denunciato per aver provocato un incidente

Nella nottata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, sono intervenuti in occasione di un incidente stradale verificatosi lungo la S.S. 85 venafrana.Nel particolare il conducente di un autovettura nel mentre percorreva la suddetta strada, perso il controllo del veicolo era andatoa collidere contro la barriera stradale. L’uomo che era rimasto illeso a richiesta dei militari intervenuti si è rifiutato di sottoporsi all’ accertamento dell’etilometro.

Pertanto nei confronti dell’interessato è scattava una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi allo specifico accertamento ed il conseguente sequestro del veicolo nonché la sanzioneamministrativa per non aver portato al seguito la patente di guida.