The nun, l'intreccio romeno- vaticano sugli schermi del Teatro Italo Argentino di Agnone

E' in programmazione sabato 20 ottobre alle ore 22, domenica 21 alle 18.00 e alle 21.30 e lunedì 22 alle 21.30 al cinema teatro Italo Argentino di Agnone il film The Nun.

Diretto da Corin Hardy, è ambientato in un'abbazia della Romania. Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita, un prete con un passato burrascoso e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull'evento. Insieme scopriranno il diabolico segreto dell'ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca che ha terrorizzato il pubblico in The Conjuring – Il caso Enfield, mentre l'abbazia diventerà un terrificante campo di battaglia tra i vivi e i dannati.



In The Nun Demian Bichir interpreta il ruolo di Padre Burke, Taissa Farmiga quello di Sorella Irene, mentre Jonas Bloquet è Frenchie, un abitante del luogo, Charlotte Hope è Sorella Victoria, Ingrid Bisu è Sorella Oana e Bonnie Aarons riprende lo stesso ruolo di The Conjuring – Il caso Enfield, quello della suora.