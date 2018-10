Petrella in Fiera ed Oktoberfest, per il quinto anno consecutivo si ripete il binomio vincente

Torna Petrella in Fiera, edizione 2018, evento che vedrà un intero fine settimana caratterizzato da cultura, enogastronomia, e valorizzazione del territorio a 360 gradi. Un programma consolidato ed apprezzato sia dai petrellesi, che dai turisti che aumentano con il passare degli anni. L’evento è organizzato dalla locale Proloco con la collaborazione del Comune di Petrella Tifernina.

Il sindaco Alessandro Amoroso: ” Siamo arrivati al quinto anno consecutivo della manifestazione, in aumento i riscontri positivi che dano maggior impulso ali organizzatori ed ai partecipanti . Una fiera antica, preziosa e mai dimenticata quella che dal ‘500 primeggia nella Piazza di Petrella ogni secondo sabato di ottobre.Il ritrovo di numerosi commercianti che da sempre portano avanti la tradizione del "baccalà" nelle giornate della fiera che li vede protagonisti in strada, con il lavoro artigianale e i prodotti delle loro terre. La mia amministrazione comunale, insieme alla locale Proloco ha voluto scommettere cinque anni fa nella riproposizione e rivalutazione dell'evento, arricchendolo con una serie di manifestazioni e coinvolgendo tutte le fasce d’età. Un intero fine settimana che ha come obiettivo la valorizzazione del paese attraverso la Chiesa di San Giorgio martire, espressione della Potenza della Bellezza ad Expo 2015, ora arricchitasi di una ulteriore opera d’arte, quale il Crocifisso ligneo, restaurato e datato 1400/1500 dall’Associazione Restauratori senza Frontiere e dallo storico Claudio Strinati, che nell’occasione potrà essere ammirato, grazie alla disponibilità del parroco don Domenico di Franco e di locali guide turistiche, insieme a tradizione ed innovazione. Una particolare attenzione viene data, come ogni anno alla scuola, con la programmazione di un evento per tutti gli scolari dell'Istituto di Petrella Tifernina, quest'anno poi con un particolare orgoglio assisteremo alla premiazione del consorso Testimoni di Diritto, alla presenza di una delegazione del Senato".

Il Presidente della Proloco Gianluca Simpatico: " Cinque anni fa abbiamo scommesso e dato fiducia ad un gruppo di giovani locali, che ci chiedevano di inserire una innovazione tra gli eventi tradizionali dell'associazione, l'"Oktoberfest", ed oggi questa fiducia viene ripagata dall'altissima affluenza in paese di persone, non solo molisane, ma che per l'occasione arrivano anche da regioni limitrofe, e un nostro vanto, anche dalla più lontana Lombardia. Come presidente della Proloco sono fiero di poter affermare che quella di Petrella è una delle più attente alle tradizioni popolari o religiose, attiva in tutto l'arco dell'anno, e a chi ha mosso critiche all'Oktoberfest abbiamo risposto con l'affermazione dell'evento come uno dei più partecipati ed attesi non solo a Petrella , puntando sempre sulla valorizzazione del paese, delle nostre bellezze e dei dei talenti nostrani. In queste tre giornate, come in eventi tradizionali viene coinvolto il paese, vengono coinvolti i giovani, e la risposta della Proloco ogni anno è l'invetimento sul territorio".

Tre giorni di cultura, con momenti dedicati alla scuola, ad artisti, scrittori e menti molisane che, insieme alle numerose novità ludiche proposte, porteranno verso un brillante risultato la collettività di Petrella.

Programma:

Giovedì 18 ottobre 2018

ore 18.00 visite guidate al centro storico, alla monumentale chiesa di san Giorgio martire ed al Crocifisso ligneo, a cura delle Guide locali.

ore 19.00 Apertura straordinaria della V edizione dell'Oktoberfest petrellese presso tendostruttura in piazzetta Regina Elena

Venerdì 19 ottobre presso la Sala Museale

ore 09.30 arrivo dei membri della delegazione del Senato: Michela Fonte, Laura Boezio e Gino Abodi

ore 10.00 Accoglienza e saluti introduttivi del dirigente scolastico Marina Crema, e delle Autorità locali

ore 10.20 Introduzione da parte dei docenti referenti del progetto realizzato: "Un libro per la libertà" al Concorso Testimoni dei diritti as. 2017/2018

ore 10.30 presentazione del lavoro svolto da parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Petrella Tifernina

ore 11.00 interventi degli onorevoli senatori

ore 11.30 premiazione degli alunni con consegna degli attestati da parte dei senatori

ore 12.00 saluti finali

Ore 19.00 presso tendostruttura presentazione del romanzo "Un amico " del professor Angelo Di Toro

Ore 19.00 presso tendostruttura V edizione dell'Oktoberfest Petrellese, con musica live : Luca Tozzi Quartet ( Luca Tozzi, Giacomo Cerio, Alfredo Brunetti, Oreste Sbarra)

Sabato 20 ottobre 2018

Dalle ore 09.00 - alle ore 13.00 presso la piazza Umberto I la Tradizionale Fiera di Petrella con stad artigianali e gastronomici e degustazione del piatto trazionale " baccalà"

ore Ore 19.00 presso tendostruttura V edizione dell'Oktoberfest Petrellese, musica live con: Erika Petti, Gianluca Vergalito, Michele Campopiano e Antonio Armanetti

Domenica 21 ottobre 2018

A chiusura della manifestazione alle ore 16.00 presso la Sala Museale si terrà un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo, per ragazzi a aprtire dai 12 anni ed adulti.