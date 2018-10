Campobasso. scontro frontale sul Rivolo, quattro feriti

E' avvenuto alle 11.25 di oggi un incidente stradale al km 3,3 della tangenziale ovest meglio conosciuta come fondovalle Rivolo. E' intervenuto sul posto personale del comando provinciale dei vigili del fuoco. Due auto si sono scontrate e hanno provocato 4 feriti. Per l'estrazione dei malcapitati dai veicoli, conducente e passeggero in entrambi i casi, sono state necessare operazioni di estricazione dei pompieri.

Per il primo soccorso e il successivo trasporto in ospedale dei feriti sono state necessarie due ambulanze del 118 di Campobasso. Per la regolamentazione dl traffico è stata necessaria una autopattuglia della polizia municipale, che è servita anche a fare i rilievi del caso. Le cause sono in corso di accertamento.