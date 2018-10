Polo scolastico, oggi ad Agnone la riunione tra Niro, l'amministrazione e la ditta che deve terminare i lavori

Una nuova riunione, da tenersi nei pressi del realizzando Polo Scolastico di Agnone di via Maiella, nel pomeriggio di oggi alle 17 potrà servire a stabilire le sorti della scuola. Saranno presenti l'amministrazione comunale, l'assessore regionale Vincenzo Niro, la ditta incaricata di terminare i lavori la De Francesco Costruzioni insieme a una delegazione di genitori. Obiettivo di questo incontro è fare il punto della situazione sullo stato dell'arte della realizzazione dei lavori e ottenere qualche risposta sulla possibile nuova data da fissare sia per l'ultimazione degli stessi che sul possibile utilizzo del nuovo edificio scolastico.

Una questione che ha tenuto banco nel comune principale dell'Altomolise da questa estate. Ossia quando la ditta ha sospeso i lavori per il mancato pagamento dell'ultima tranche. L'inaugurazione dell'edificio, che è costato 2,2 milioni di euro, doveva avvenire a settembre ma si presuppone che ci vorranno ancora dei mesi prima di vedere l'opera realizzata. Oggi quindi un nuovo confronto per evitare che questa scuola, realizzata all'80%, possa essere terminata e non finire tra le tante opere incompiute del Paese Italia.