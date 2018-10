Commissione regionale speciale antimafia, la pdl del 5 stelle passa dalla prima commissione all'aula

La I Commissione consiliare, Ordinamento ed organizzazione amministrativa, presieduta dal suo presidente Andrea Di Lucente, nell'ultima riunione ha espresso all’unanimità parere positivo sulla proposta di legge n. 12 di iniziativa dei Consiglieri Nola, Greco, Manzo, De Chirico, Fontana e Primiani, concernente: “ Istituzione di una Commissione regionale speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise”.

Prima del voto ha svolto la sua relazione sui contenuti dell’atto propositivo, lo stesso Presidente Di Lucente. Ora il provvedimento passa all’Aula per le successive determinazioni. La Commissione ha poi espresso a maggioranza parere contrario sulla PdL n. 1 di iniziativa dei Consiglieri Greco, Nola, Primiani, De Chirico, Manzo e Fontana avente a oggetto: “Misure urgenti per il contenimento delle spese del Consiglio regionale e della Regione Molise”. Ha illustrato il provvedimento il Relatore, la Consigliera Calenda. Ha espresso voto favorevole il Consigliere Greco, non ha partecipato al voto la Consigliera Fanelli. Il la proposta legislativa passa quindi all’attenzione del Consiglio per le successive determinazioni. Per quanto concerne l’esame delle proposte di legge n. 2, di iniziativa dei Consiglieri regionale Fanelli e Facciolla, e n. 3, di iniziativa dei Consiglieri Primiani, Greco, Fontana, Manzo, De Chirico e Nola, aventi entrambe ad oggetto l’istituzione di una Commissione speciale per gli affari comunitari, è stato quindi dato incarico al Relatore D’Egidio di redigere un testo unificato su cui la Commissione esprimerà poi il parere di competenza.