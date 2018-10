Dimensionamento scolastico, Petacciato vs Palata: le minoranze del comune costiero ripropongono il problema

"Il rischio c'è, ma dobbiamo scongiurarlo con tutte le forze, per la nostra scuola e per Petacciato". E' il grido dei consiglieri comunali di opposizione Giuliana Ferrara, Matteo Fallica, Antoniogabriele Staniscia e Antonello Pantalone. Dopo la richiesta di consiglio comunale monotematico sul tema le minoranze spiegano cosa potrebbe accadere.

"Un nuovo "dimensionamento scolastico" è in cantiere tra i sindaci - hanno sottolineato- e presto verrà riportato in Provincia e poi in Regione. Petacciato si trova Palata come "sfidante", a seguito della richiesta del sindaco di Palata di ripristinare, proprio a Palata, l'istituto comprensivo. In questo nuovo disegno di geografia scolastica, Petacciato deve reggere "botta" e resistere, magari incorporando nuovi paesi, per non perdere, dopo quasi 20 anni, la presidenza e conservarla per altri tanti anni. Petacciato attualmente comprende le scuole di San Giacomo, Palata e Montecilfone. E in questo senso è stato deliberata la proposta dalla giunta comunale (Petacciato, San Giacomo e Montecilfone). Ora, Palata tirandosi fuori, prevede, come Petacciato l'annessione di Montecilfone e, se la spunta, perderemo il numero minimo di alunni necessario, ai sensi della normativa, per mantenere la dirigenza presso il nostro paese".

Giorni fa è stato richiesto, da parte di tutta la minoranza, un consiglio comunale urgente monotematico sul punto, come tentativo di aprire un dialogo costruttivo e scongiurare l’approvazione di una nuova geografia scolastica del basso Molise, con una grave penalizzazione per Petacciato.

"La decisione - concludono- non solo dovrebbe esser pianificata in una prospettiva di LUNGO termine, (prendendo in considerazione tutti parametri socio-demografici-abitativi, nonché l’offerta pedagogica-didattica-formativa), ma la "razionalizzazione" chiediamo venga fatta esclusivamente in una visione "scolastica" piuttosto che nella classica e solita logica di"politica" spartitoria; perché si rivelerà una toppa a colori che durerebbe soltanto un paio di anni...o forse meno".