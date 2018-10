Macchiagodena, incidente stradale tra un auto ed un ciclomotore: grave un anziano

Brutto incidente stradale nel tardi pomeriggio di ieri, lungo un’arteria principale del comune di Macchiagodena. Da una prima ricostruzione del sinistro, da parte dei Carabinieri della locale Stazione, intervenuti prontamente sul posto,un’automobile condotta da una persona del luogo, nell’effettuare all’improvviso la retromarcia dal parcheggio di un locale pubblico è entrata in contatto con un ciclomotore condotto da una persona anziana sempre del posto, che stava transitando sulla strada. L’uomo sul mezzo a due ruote è finito a terra. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, un uomo di mezzaetà. Sul posto è prontamente intervenuto personale sanitario del 118 che ha trasportato il malcapitato presso l’Ospedale di Isernia.L’interessato,nonostante i traumi riportati, non versa in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, ascoltando le varie testimonianze. Gli elementi raccolti serviranno a ricostruire nel dettaglio la dinamica e accertare le relative responsabilità.