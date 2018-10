Isernia Gestione e abbandono di rifiuti, scattano denunce da parte dei Carabinieri Forestali

Nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia, tre persone sono finite nei guai per reati riguardanti la gestione illecita di rifiuti. Nel dettaglio, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Isernia, nel mese di luglio u.s., si imbattevano in un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, realizzato su un’area di proprietà comunale. I militari, al fine di incastrare i responsabili dell’abbandono di rifiuti nella citata area, avviavano un’attività di indagine, con l’ausilio di videotrappole. L’esito dell’attività consentiva di individuare i tre responsabili dell’abbandono dei rifiuti che, utilizzando un furgone, raggiungevano l’area interessata, e dopo essersi accertati che non vi fosse nessuno nei paraggi, scaricavano dal furgone il materiale trasportato consistente di vario genere tra cui vecchio mobilio e lo lasciavano sul terreno. I Carabinieri Forestali, a conclusione dell’ indagine, deferivano le tre persone, tutte provenienti dell’hinterland casertano, alla competente Autorità Giudiziaria, per abbandono incontrollato di rifiuti.