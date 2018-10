Provincia, Coia incontra i dirigenti Enel per risolvere le criticità sul territorio

Il presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia e il consigliere provinciale Gianni Fantozzi hanno incontrato questa mattina . Pasquale Angelini, Referente Affari Istituzionali Marche, Abruzzo e Molise dell’Enel e Enzo Bevilacqua, Capo zona Molise Enel, per discutere delle criticità e emergenze registrate sul territorio provinciale negli ultimi tempi, anche a seguito di una deliberazione del consiglio provinciale assunta nella seduta del 30 luglio 2018 avente a oggetto la soppressione nel Molise di ulteriori unità operative Enel e adesione all’azione intrapresa dalle rappresentanze dei lavoratori.

In un’ottica di reciproca collaborazione gli alti dirigenti Enel hanno confermato la piena disponibilità dell’Azienda a contribuire alla crescita economica e sociale del territorio attraverso una serie di iniziative mirate a eliminare qualsiasi criticità che dovesse verificarsi in un prossimo futuro, intervenendo tempestivamente e con grande professionalità in tutte le occasioni nelle quali si renderà necessaria la presenza delle squadre dell’Enel.

“Per quanto concerne la diffusa percezione di un abbassamento del livello nella relazione, interlocuzione e contatto, atteso che attualmente le comunicazioni avvengono unicamente attraverso il numero verde – ha sottolineato Coia – abbiamo avuto rassicurazioni che le interlocuzioni istituzionali avverranno con il Capo Zona Molise l’ing. Bevilacqua mentre per quanto concerne gli affari istituzionali il dott. Angelini sarà il referente delle regioni Marche, Abruzzo e Molise. Questo facilità il rapporto con il territorio prima accentrato unicamente con la sede centrale di Roma. In questo modo Il Molise diventa, nel polo adriatico, regione centrale”.

Il consigliere Fantozzi ha auspicato a breve anche un incontro con l’amministrazione comunale di Isernia, richiesta accolta dai due alti dirigenti Enel che hanno sottolineato la vicinanza con le istituzioni locali (vedesi le recenti installazioni di 40 centraline per le ricariche elettriche di autoveicoli donate al Comune di Campobasso).