Talucci (Corecom), garantiamo massima trasparenza

"Non c'è nessuna democrazia che possa fare a meno della comunicazione, siamo a disposizione, chiediamo anche a voi di darci una mano". È uno dei passaggi della conferenza stampa nella quale il neo presidente del Corecom Molise, Fabio Talucci, si è presentato ai giornalisti insieme agli altri due componenti, il vice presidente Nicola Lavanga e Angela Catalano. "Vogliamo svolgere questo ruolo - ha aggiunto - in maniera aperta e con la massima trasparenza". Un incontro nel quale si è parlato anche delle polemiche che hanno caratterizzato la fase dell'insediamento dovute soprattutto alla mancata presenza nel Corecom di giornalisti o esperti della comunicazione. Su questo aspetto Talucci è stato chiaro: "non sono il legislatore - ha detto - ho presentato il mio curriculum, ho i requisiti per rivestire questo ruolo, non ho problemi di inconferibilità o incompatibilità, proveremo in tutti i modi a sopperire alla carenza di questo componente con le mie competenze nell'ambito della comunicazione". (ANSA).