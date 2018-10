Polo scolastico di Agnone, arriva la Befana di Niro: 7 gennaio data ultima per l'apertura

Ennesima riunione per sollecitare l'apertura del nuovo polo scolastico di Agnone Dopo la sfilza di annunci dell'amministrizione comunale andati a vuoto sulla fine dei lavori e l'apertura, questa sera una delegazione di genitori degli alunni ha chiesto un incontro a chiarimento con il primo cittadino agnonese Marcovecchio, la ditta appaltatrice e l'assessore ai lavori pubblici regionale Vincenzo Niro.

Sembrerebbe, in questi casi il condizionale e' d'obbligo, che finamente si sia trovata la quadra tra gli attori in campo gli stessi che finora hanno solo promesso rimpallandosi le responsabilità. La ditta appaltatrice si farà carico temporaneamente, in attesa dei finanziamenti regionali, delle spese ulteriori per terminare i lavori, avendo chiesto e ottenuto un prestito bancario .

L'assessore Niro ha dichiarato: Il nostro massimo impegno è quello di dare agli studenti locali idonei, sicuri e a norma. La data stabilita per l'apertura agli studenti e' il 7 gennaio 2019, non e' una promessa e' un impegno." e alla domanda circa i finanziamenti di 150mila euro per completare i lavori per le cucine dell'istituto alberghiero ha risposto. "L'ho già detto in altre occasioni, i lavori di completamento delle cucine dell'alberghiero sono di competenza dell'Ente provincia"

Una riunione veloce, poi un sopralluogo al nuovo polo scolastico e l'assessore e' scappato a Belmonte del Sannio dove era atteso per un'altra riunione sulla viabilità