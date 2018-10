Agnone, unità cinofila dei carabinieri fiuta hashish nei pressi della palestra dell’Istituto Tecnico.

Ancora un servizio preventivo attuato dai Carabinieri del Comando Compagnia di Agnone che, nel corso dellagiornata di ieri, hanno eseguito un servizio a largo raggio di controllo del territorio con l’impiego di 6 pattuglie delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzato alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli di natura predatoria, nonché al contrasto delle attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività preventiva ha riguardato in particolare gli istituti scolastici dove, con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Arma, sono stati condotti controlli sia all’interno delle classi che nelle aree che potrebbero rappresentare luoghi interessati dal consumo e dalla vendita di sostanze stupefacenti da parte dei giovani.

Proprio nei pressi della palestra dell’Istituto Tecnico di Agnone, l’unità cinofila “Nox”,pastore tedesco in servizio presso il Nucleo Cinofili di Chieti, ha individuato quello che poi si è rivelato essere un contenitore in cellophane con all’interno dosi di Hashish. La sostanza stupefacente, evidentemente, era stata opportunatamente occultata in quel luogoproprio al fine di eludere i quotidiani servizi di vigilanza che l’Arma di Agnone sta svolgendo nelle scuole.

Inoltre, numerosi posti di controllo sono stati specificatamente predisposti sulle principali arterie, nel corso dei quali sono state eseguite numerose perquisizioni veicolari e personali, in particolare a carico di soggetti che risultavano gravati da pregiudizi penali, e contestate diverse violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per l’utilizzo del cellulare alla guida.

Tali attività di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alla vigilanza in prossimità dei plessi scolastici, continueranno ad essere svolti quotidianamente dalle pattuglie insistenti su tutto il territorio dell’Alto Molise, al fine di rendere semprepiù incisiva l’azione di controllo del territorio e la prevenzione dei reati