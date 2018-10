Palazzo Chigi, approvato il decreto legge che prevede l'azzeramento del fondo per l'editoria

Ieri si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri presenti il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i Vice Presidenti e Ministri, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il Ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni Tria.

Il Consiglio dei ministri, terminato alle 21.15, ha approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le misure adottate c’è lo stop al finanziamento pubblico per l’editoria: “Si prevede l’azzeramento graduale del fondo pubblico per l’editoria”.

