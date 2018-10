Senato, D'Alfonso (Pd) invita Toninelli a interessarsi della problematica del Ponte Sente

Il senatore del Pd Luciano D'Alfonso, che ha lasciato la guida dell'Abruzzo per sedersi a Palazzo Madama, pensa sempre al suo territorio. In particolare ai collegamenti dell'alto vastese con l'altomolise. Infatti oggi in aula ha discusso proprio della sua interrogazione presentata il 27 settembre che riguardava il Ponte Sente, chiuso con un'ordinanza della provincia di Isernia il 13 settembre scorso.

"Oggi in Aula - si legge sul suo profilo facebook aperto a tutti - il mio intervento per richiamare l'attenzione sulla mia interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alle problematiche connesse al Viadotto Sente, tra i più alti d’Europa, che collega Abruzzo e Molise"

Una relazione sentita, quella dell'ex presidente della Regione, che è possibile ascoltare integralmente cliccando qui Un intervento che ha già visto il favore di alcuni amministratori dell'alto vastese, tra cui il consigliere comunale di Castiglione Messer Marino Enzo Fangio, e dei suoi seguaci. Una di loro ha commentato: Senatore bravissimo, sia nel sottolineare l'urgenza e sia nell'invitare il ministro a documentarsi.

Avevamo presentato l'interrogazione abruzzese già quando era stata presentata. Come l'aveva allora annunciata il senatore piddino?

"Ieri pomeriggio - dichiarò allora D'Alfonso - ho depositato in Senato una mia Interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per garantire un piano di intervento che assicuri funzionalità nel tempo ed elevati livelli di sicurezza dei viadotti e dei ponti ubicati sull'intero territorio nazionale che possiedono la massima priorità di intervento come il viadotto Sente".

