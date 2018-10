Rivista statunitense 'Forbes' consiglia per le vacanze invernali Roccaraso(AQ)

ROCCARASO (L'AQUILA), 17 OTT - Importante promozione internazionale per Roccaraso, località che la rivista statunitense 'Forbes' consiglia per le vacanze invernali come valida alternativa alle stazioni alpine. "E' un segnale eccellente in vista della stagione sciistica e oggettivamente un'autorevole promozione internazionale che ci ripaga del lavoro che stiamo svolgendo senza un attimo di respiro" commenta il sindaco Francesco Di Donato. "Dopo le due nuove cabinovie e il sistema d'innevamento programmato più grande d'Italia, chi verrà a Roccaraso troverà tante altre novità non solo sulle piste, ma anche nel cuore del paese" aggiunge, annunciando a breve l'inaugurazione del nuovo auditorium e i lavori in corso al palaghiaccio Bolino per ridurre le barriere architettoniche.

Soddisfatto Di Donato perché "da Forbes è arrivato un riconoscimento all'intero territorio, Rocca Pia e Pescocostanzo tra i borghi più belli, una nota molto positiva che fa bene al nostro turismo e deve incoraggiarci a marciare tutti insieme".ANSA