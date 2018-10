Strategie per chiedere il ritiro del ddl Pillon sulla bigenitorialità, dopodomani assemblea a Firenze

L' associazione Liberi Cittadini, l'associazione Differenza Donna, il Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze e il Movimento per l'Infanzia invitano la cittadinanza alla prima Assemblea Pubblica No Pillon che si terrà il giorno 20 Ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Teatro Della Società Machiavelli, in via del Trebbio Rosso 14 (a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella). Lo scopo è quello di approfondire e confrontarsi sulle strategie da intraprendere per chiedere il ritiro del ddl 735/2018 a firma del senatore della Lega Nord, Simone Pillon.

Si tratta di una normativa di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità che penalizza fortemente il soggetto debole della coppia, che nella quasi totalità dei casi è donna.

Interverranno Andrea Coffari, avvocato e presidente del Movimento Per L'Infanzia, Teresa Bruno, psicologa-psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Artemisia Centro Antiviolenza di Firenze, Teresa Manente, avvocata, presidente dell'Associazione Differenza Donna di Roma, Luisa Betti Dakli, giornalista, Andrea Mazzeo Fazio, psichiatra, Maria Serenella Pignotti, pediatra, medico legale e l'Onorevole Niccolò Rinaldi, ex vice presidente del gruppo ALDE al Parlamento Europeo e presidente di Liberi Cittadini. A coordinare l'evento sarà Frida Alberti, del Movimento Per L'Infanzia.

L'iniziativa è promossa dall' Associazione Liberi cittadini, in collaborazione con il Partito Repubblicano Italiano, e sarà aperta a tutti i partiti politici ed a tutti i movimenti che saranno interessati.

Ha dato adesione una delegazione di parlamentari del Pd toscano e consiglieri regionali del PD tra cui l’eurodeputata Simona Bonafè, l’onorevole Martina Nardi, Giacomo Bugliani, consigliere regionale.Sono gradite le prenotazioni per il posto a sedere alla mail comitatonopillonfirenze@gmail.com

Per visualizzare l'iter del ddl cliccare qui