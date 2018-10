Montefalcone del Sannio, dopodomani i venezuelani di ritorno in Molise si raccontano

Il Circolo Auser Associazione “Padre Giuseppe Tedeschi” insieme al Comitato Molise Pro Venezuela, al Comune di Montefalcone nel Sannio e alla Caritas Diocesana di Trivento organizza per sabato 20 ottobre 2018 alle ore 16.30 , presso la Sala Consiliare di Montefalcone nel Sannio in Piazza XX Settembre, un incontro per ascoltare le testimonianze delle persone recentemente rientrate in Molise e che sono scappate dal dramma umanitario che vive la popolazione venezuelana.

Mireya, Miriam, due sorelle anziane originarie di Fossalto, Maria Antonia e Maria Vittoria, mamma e figlia originarie di Baranello, sono rientrate in Molise grazie alla solidarietà della Caritas Diocesana di Trivento che, tramite una raccolta fondi, è riuscita a pagare i biglietti e trovare loro una sistemazione.

La Caritas di Trivento nel corso di questi mesi ha avviato anche un importante progetto “Adotta un nonno a distanza in Venezuela” che, attraverso un piccolo contributo, cerca di aiutare i connazionali a sopravvivere in questo delicato periodo. Gli anziani in questo momento pagano il prezzo più alto della crisi, e questo sostegno a distanza permette loro di avere un aiuto concreto per acquistare generi di prima necessità, medicine e provvedere ai bisogni primari.

Nell’occasione affronteremo tutti insieme le principali questioni che toccano la popolazione venezuelana e i problemi che assillano le persone che sono rientrate in Italia e vivono in Molise, dal riconoscimento della cittadinanza italiana, dei titoli di studio, della patente, passando per l’apprendimento della lingua italiana, fino ad arrivare alla ricerca di una casa, di un lavoro e di ogni altra esigenza.

L’obiettivo è quello di tenere alta l’attenzione su una problematica che attanaglia migliaia di italo – venezuelani che sono costretti a scappare dal Venezuela per mettere in salvo la propria vita e quella dei propri familiari. Un dramma umanitario che sta costringendo interi nuclei familiari a scappare dalle persecuzioni, dalle violenze, dalla miseria, dalla mancanza di medicine e dall’impossibilità di curarsi.

La grande generosità della Caritas di Trivento, delle associazioni e di tantissimi molisani che si mobilitano per aiutare gli italo – venezuelani, dimostra che uniti possiamo essere più solidali con chi in questo momento è in difficoltà e vive nel terrore.