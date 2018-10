Conferenza Stato Regioni, Toma e gli altri governatori incontrano la ministra Grillo

Di certo sarà la "norma anti De Luca" che impedisce ai presidenti delle Regioni di ricoprire il ruolo di commissari ad acta per chi deve seguire un piano di rientro, l'argomento di discussione dell'incontro tra il Governatore Donato Toma e la ministra della sanità Giulia Grillo. L'incontro avverrà all'interno della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Insieme a lui dovranno confrontarsi con la ministra anche gli altri presidenti per discutere delle novità nel settore sanitario nella manovra finanziaria per l’anno 2019.

Oltre alla norma incompatibilitù in discussione anche il caso legato al “numero chiuso” a medicina. I numeri di cui si deve discutere sono riferiti all’aumento di un solo miliardo al Fondo sanitario nazionale 2019 pari a 114,4 miliardi, allo stanziamento aggiuntivo per i contratti sanità di 284 milioni, allo stanziamento di 50 milioni annui per combattere le liste d’attesa; ai 505 milioni alle Regioni derivanti dalla conclusione dei contenziosi con le aziende farmaceutiche per i rimborsi del payback dovuti a seguito dello sfondamento dei tetti di spesa.