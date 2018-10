Venafro: venerdì 19 ottobre, presentazione del libro “I Cafoni” di Antonio Tufano

Venerdì 19 ottobre, alle ore 18.00, presso gli studi di Telemolise a Venafro, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Venafro, verrà presentato il libro “I Cafoni” di Antonio Tufano.

Interverranno

Antonio Tufano – Autore del libro

Ylenia Scarabeo – Gruppo Scarabeo

Quintino Pallante – Editore di Telemolise

Moderatore

Nicola Tomasso – Scrittore e Saggista

Saluti Istituzionali

Alfredo Ricci – Sindaco di Venafro

Breve descrizione del libro

Una serie di racconti che ci guida alla scoperta di valori, probabilmente, ormai persi; le storie narrate ci fanno rivivere pezzi di storia che non abbiamo conosciuto davvero; ci portano in giro, attraverso il viale dei ricordi di un insegnante, e ci permettono di incontrare persone, luoghi remoti, canzoni più o meno famose. Molte infatti le citazioni che l’autore inserisce all’interno di quella che può definirsi la sua biografia; anche i racconti che sembrano essere ispirati ad avvenimenti storici o letterari, hanno come sfondo la sua vita. Trovandosi davanti a uno stile semplice, lineare e colloquiale, il lettore è ben felice di viaggiare attraverso queste storie, che insegnano sempre qualcosa e racchiudono quella saggezza che matura con l’età e soprattutto con l’esperienza.