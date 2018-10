Lega Molise in pezzi, via altri tre coordinatori cittadini: l'imputato è Luigi Mazzuto

Il duello Romagnuolo - Mazzuto all'interno della Lega nel Molise sta provocando una emorragia di coordinatori cittadini. Dopo i quattro dell'altro giorno lasciano altri 3. Si tratta di Iamartino, Boccardi e Gramieri rispettivamente coordinatori di Sepino, Casacalenda e Colletorto. Anche questi ultimi hanno scelto di seguire Aida Romagnuolo e parlano di un coordinatore regionale, riferendosi a Luigi Mazzuto definito "distinto e distante dai problemi dei circoli e dei cittadini".

Anche questi coordinatori, come i precedenti di cui abbiamo parlato qui, lamentano il fatto che la Lega non abbia presentato una propria lista per le elezioni provinciali di Campobasso del 31 ottobre e hanno paura che, dopo il risultato che potrebbero ottenere, sarà sempre Luigi Mazzuto a sedersi al tavolo delle trattative per stabilire chi farà cosa. Insomma mentre a livello nazionale la Lega è al massimo dei consensi e dello splendore a livello regionale si assiste a un dualismo che sa tanto di prima Repubblica e di ricerca delle poltrone. E l'imputato numero uno resta l'assessore regionale Mazzuto, reo di aver soffiato il posto in Giunta proprio ad Aida Romagnuolo, prima eletta alle regionali del 22 aprile con la lega.