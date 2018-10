Guardia di Finanza, a Campobasso scovati 200 evasori

Oltre 260 verifiche fiscali, 550 controlli, componenti positivi di reddito recuperati a tassazione per 236 milioni, componenti negativi indebitamente detratti per oltre 82 milioni, Iva dovuta per oltre 40 milioni, non versata per quasi 6 milioni e ritenute non versate per 3 milioni: sono alcuni numeri dell'attività svolta negli ultimi quattro anni dalla Guardia di Finanza di Campobasso e diffusi in vista dell'imminente avvicendamento al vertice del Comando provinciale. Rilevante anche il contrasto ai fenomeni connessi a economia sommersa e lavoro nero, individuati circa 200 tra evasori totali e paratotali e un centinaio di lavoratori in nero o irregolari identificati. Nella lotta agli illeciti in Pubblica Amministrazione sono stati segnalati danni erariali per 50 milioni di euro, denunciati oltre 150 soggetti. Nel contrasto al traffico di droga le Fiamme gialle hanno sequestrato due tonnellate di hashish e marijuana, due chili e mezzo di cocaina, eroina e droghe sintetiche, e 400 piante di canapa indiana. Gli oltre sessanta controlli antidroga eseguiti nelle scuole della provincia hanno evidenziato il crescente consumo di sostanze stupefacenti da parte tra gli studenti e dell'attività di spaccio in prossimità degli istituti scolastici.(ANSA).