Agnone, area sosta camper: degrado e incuria

Area SOSTA CAMPER inaugurata il 6 dicembre 2015, situata nel parcheggio che costeggia il'Ospedale di Agnone e lo stadio del Civitelle. Fu realizzata dall'allora amministrazione comunale, giunta Carosella, in collaborazione e consulenza della presidenza del Camper Club Universo, lavori finanziati dal comune in economia. Una area gratuita con 8 piazzole attrezzate in parcheggio con 100 posti liberi aperto tutto l'anno. Tutt'ora aperta al turismo itinerante, con le attrezzature funzionanti, ma incuria e degrado assoluto. Dalle foto lo stato dei servizi. Incredibile, quasi impossibile , ma vero.