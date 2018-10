Opel Corsa si ribalta dopo aver tamponato una Punto: tre feriti a Campobasso

Il sinistro è avvenuto oggi nella zona universitaria di Campobasso. Erano infatti le 12.30 circa di questa mattina quando una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale in via Leopardi. Una Opel Corsa, con due persone a bordo, di 65 e 66 anni, si è ribaltata a causa dell'urto con una Fiat Punto con a bordo un ragazzo di 24 anni. Sul posto il 118, i vigili urbani e la polizia di Stato. Le persone coinvolte sono sta prese in cura dal personale del 118 ma non hanno riportato ferite preoccupanti.