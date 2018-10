Conferenza Stato Regioni, Toma non esclude l'impugnativa sulla questione commissario

Fumata nera nella conferenza stato regioni per quanto riguarda il tema della sanità. Lo rende noto il governatore Donato Toma che al termine della riunione con la ministra Grillo ha così commentato: "Sarebbe un errore gravissimo rendere incompatibile la figura del presidente della Regione con quella del commissario alla sanità. Il ministro ha detto che sono posizioni politiche divergenti che in altre sedi possono essere portate, forse intendeva la possibilità di impugnative".

Le regioni tra l'altro non sarebbero soddisfatte dei fondi alla sanità a loro destinati "ma compatte e aperte a lavorare per trovare più punti di incontro".

Ma cosa è successo a Roma? Al termine della riunione c'è stata la bocciatura degli interventi illustrati nella prossima legge di bilancio per la sanità, che tuttavia non chiude la porta al dialogo e a un ulteriore tavolo di confronto che possa portare ad un’intesa soddisfacente per i governatori delle regioni italiane.

“Per quanto concerne la sanità la proposta del Governo non è soddisfacente – ha dichiarato il presidente Stefano Bonaccini al termine del confronto con la ministra Grillo - le risorse per il fondo sanitario, annunciate come aggiuntive nelle settimane scorse, sono in realtà uelle già previste dalla programmazione esistente. Non abbiamo ricevuto riscontro, al momento, rispetto alle questioni più urgenti e rilevanti che abbiamo posto".

Questo invece il commento della ministra: "E’ stato un confronto importante, a tratti anche abbastanza acceso, che però ha avuto un esito positivo in quanto nei prossimi giorni e nelle prossime ore avvieremo subito un tavolo di confronto per cercare di arrivare ad una soluzione condivisa rispetto a queste prime risorse finanziate nel 2019 che poi avranno anche una prosecuzione per gli anni successivi. Tutta una serie di tavoli poi verranno avviati su altri argomenti, formazione post laurea, numero chiuso, tavoli dove sarà presente anche il Miur – ha aggiunto Grillo – Sulla medicina generale e sulla governance sono già aperti, con tutta una serie di azioni che mi auguro porterà a una maggiore fluidità nei rapporti tra il ministero e le Regioni e un maggiore allineamento di attività tra queste istituzioni".