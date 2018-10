Campobasso, borse lavoro perse: allarme minoranza

Il Comune di Campobasso non ha risposto all'Avviso pubblico emanato dalla Regione Molise e così ha perso l'opportunità di attivare 100 Borse lavoro finalizzate a progetti di pubblica utilità. Lo sostiene, in una nota, il consigliere comunale Francesco Pilone (Democrazia Popolare). "È un fatto gravissimo - commenta l'esponente della minoranza - Un atteggiamento che denota pressappochismo e negligenza. Ci aspettiamo spiegazioni in relazione a questo increscioso accaduto che preclude la possibilità di drenare risorse nella nostra città per politiche attive di sostegno al reddito.

L'unica via d'uscita sarebbe la riapertura dei termini da parte della Regione. Auspico che ciò avvenga per il bene di tanti concittadini". Il consigliere ha presentato un'interrogazione urgente per conoscere le motivazioni "di questa grave inadempienza che ha una ricaduta negativa sull'opportunità di sostegno al reddito nei confronti di tanti cittadini che hanno perso qualsiasi forma di ammortizzatore sociale". (ANSA).