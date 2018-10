Ottobre in Rosa, il 27 ottobre a Monteroduni il convegno in memoria di Giovanna De Luca

In occasione dell'Ottobre in Rosa, mese dedicato alla prevenzione, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - sezione provinciale di Isernia - in collaborazione con il Comune di Monteroduni, organizza una tavola rotonda dedicata alla memoria di Giovanna De Luca, scomparsa prematuramente dopo aver combattuto contro un tumore al seno.



L'appuntamento è previsto per il 27 ottobre alle 17, presso il castello di Monteroduni, che -come già accaduto per altri monumenti- si tingerà di rosa.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Custode Russo, Nicla Russo presenterà la nuova guida per il paziente. Ad aprire i lavori la presidente della Lilt di Isernia, Maria Ottaviano, seguiranno gli interventi della dottoressa Maria Rosaria Rubolotta, responsabile UOS Radiologia day hospital dell'Istituto Pascale di Napoli che parlerà di 'Medicina di genere in oncologia', della dottoressa Divina Traficante, responsabile di Oncologia del Veneziale di Isernia, con una relazione su la malattia oncologica: dimensione del problema e prevenzione. Concluderanno i lavori, con una relazione su 'La biodiversità come risorsa antica e futura', la prof.ssa Gabriella Stefania Scippa (Unimol) e la dott.ssa Carmen Giancola curatrice del Giardino della Flora Appenninica. Il dibattito sarà moderato dalla prof.ssa Esther Basile, filosofia e giornalista (Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli). La serata terminerà con un buffet conviviale.