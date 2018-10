Gambatesa, Mostra 'Oltre' prorogata fino al sei gennaio

Ci sarà tempo fino al 6 gennaio 2019 per vedere la mostra di sculture del maestro molisano Antonio Natale Di Maria, inaugurata in agosto al Castello di Gambatesa: "Oltre - Le Barriere dei Tempi" è una esposizione di sculture in pietra, legno e polistirolo incentrata sulla tematica delle migrazioni che mira a declinare l'attuale fenomeno nelle sue multiformi sfaccettature proponendo al visitatore, attraverso la scultura, una intima riflessione sulla questione. La opere del maestro Di Maria, allestite al piano nobile del Castello di Capua, si pongono in connessione con gli affreschi cinquecenteschi del Decumbertino assumendo caratteristici lineamenti in uno speciale gioco di luci e colori. L'articolazione nelle varie sale rispecchia l'evoluzione stilistica dell'artista, tanto nell'uso dei materiali, quanto nello sviluppo di forme e soggetti. La mostra è visitabile presso il Castello di Gambatesa dalle 8 alle 18:30 dal martedì alla domenica.(ANSA).