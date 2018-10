“La scuola e il territorio per formare il cittadino consapevole”, ecco il seminario formativo delle scuole di Banca D'Italia

In occasione del Mese dell’Educazione finanziaria, presso l’Auditorium del Palazzo ex GIL, ubicato in Via Milano a Campobasso, a partire dalle ore 9:30 di domani martedì 23 ottobre, si svolgerà un seminario dal titolo “La scuola e il territorio per formare il cittadino consapevole”, del quale si allega il Programma, organizzato dal Liceo “Giuseppe Maria Galanti” in collaborazione con la Banca d’Italia, nell’ambito dei percorsi didattico-educativi finalizzati a fornire agli studenti conoscenze e competenze di educazione economico-finanziaria come elemento di sviluppo e di crescita sociale e premessa necessaria, nell’odierna società complessa, per una cittadinanza consapevole e responsabile, finalizzata al bene comune.