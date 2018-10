Maltempo, in arrivo la prima neve a Prato Gentile di Capracotta e Campitello Matese

Le previsioni meteo lo avevano ampiamente previsto: da estate a inverno in meno di 24 ore. Così è stato rispettando ampiamente quando si diceva da più di una settimana. Lo hanno mostrato questa mattina le web camera di meteoinmolise che ci hanno fatto vedere la prima neve sulla regione. Ovviamente si tratta soltanto delle stazioni sciistiche di Prato Gentile a Capracotta e di quella di Campitello Matese.

Per ora il manto nevoso ha appena coperto le piste da sci. Ma c'è da giurare che nelle prossime ore la neve potrebbe diventare più copiosa. Buon auspicio quindi per il turismo invernale dell'Altomolise e anche del Matese. Ora sta a chi di competenza organizzare al meglio la stagione invernale. Sul resto della zona altomolisana il freddo la fa da padrone ma non ancora la neve. L'inverno è lungo e non bisogna fare altro che aspettare.